سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني التحالف الدولي اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كارل هاريس.

وجرى في اللقاء، التباحث بشأن الإصلاحات القائمة في مفاصل وزارة البيشمركة والخطوات المتعلقة بتوحيد صفوف قواتها، إلى جانب مناقشة تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بينها وبين الجيش العراقي، مع ضرورة وجود قوة مشتركة لمواجهة تهديدات داعش الإرهابي، ولا سيّما في المناطق الكوردستانية خارج الإقليم.

كذلك شهد اللقاء، تسليط الضوء على المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، على أساس احترام مبادئ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق.

ب

 

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