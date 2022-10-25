الحكيم: نؤكد وقوفنا داعمين لأي جهد يلاحق ملفات الفساد

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم عن دعمه لأي جهد حكومي أو نيابي يلاحق ويتابع ملفات الفساد، مضيفاً انه يثمن موقف القضاء ووزارة الداخلية والقوات الأمنية الذين ساهموا بكشف تفاصيل قضية الأموال المسروقة من التأمينات الضريبية.

وقال رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في بيان له اليوم "نثمن موقف القضاء المسؤول ووزارة الداخلية والقوات الأمنية والنواب الذين ساهموا بكشف تفاصيل قضية الأموال المسروقة من التأمينات الضريبية ومتابعة واعتقال المتهمين في هذه المخالفات الكبرى".

وأضاف الحكيم "ونؤكد وقوفنا داعمين وبقوة لأي جهد حكومي أو نيابي يلاحق ويتابع ملفات الفساد ويضبط المجرمين من دون استثناء ويعيد الأموال المنهوبة إلى الخزينة العامة".

وتابع البيان "ندعو جميع الشرفاء والغيارى وأصحاب الضمائر الحية للوقوف متكاتفين بوجه الفساد وردع المفسدين وتقديمهم للعدالة".

وأكد عمار الحكيم في بيانه على "ان الشعب لايطمح إلا بتولي حكومة قوية قادرة على كبح جماح الفساد والمفسدين وإنزال القصاص العادل بكل من تسول له نفسه الآثمة المساس بمقدرات وحقوق الشعب".