القضاء الإيراني يعلن البدء بمحاكمة معتقلي الاحتجاجات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن البدء بمحاكمة معتقلي الاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في البلاد.

واتسعت رقعة الاحتجاجات الإيرانية لتشمل معظم مدن البلاد، منذ اندلاعها في الـ 16 سبتمبر أيلول الماضي، احتجاجاً على وفاة شابةٍ كوردية في أحد معتقلات شرطة "الأخلاق".

وقابلت القوات الإيرانية المحتجين بأعمال عنف، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، فضلاً عن توقيف مئاتٍ آخرين، بينهم نساء.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، إن "القضايا أُرسِلت من مكتب المدعي العام إلى المحكمة".

وأضاف "محاكمات المعتقلين بدأت في جميع أنحاء البلاد، وكانت طهران والبرز وأصفهان وكوردستان أول المحافظات التي تشرع بذلك".

وتتهم طهران الولايات المتحدة وإسرائيل بدعم المحتجين وتحريك الشارع الإيراني، بهدف إخلال الأمن وإضعاف سيادة البلاد وإرضاخها.

وأكّد ستايشي خلال مؤتمره الأسبوعي بمبنى السلطة القضائية، أن "من ارتكب جرائم قتل وانتهاك حقوق الناس، أن يعلم (..) أنهم سينالون عقاباً شديداً".

في سياقٍ متصل، أشار المتحدث باسم القضاء الإيراني، إلى رفع قضايا "ضد 25 شخصاً في حادثة سجن إيفين، مع إمكانية "إضافة أشخاص آخرين أو خفضهم"، بحسب قوله.

وفي منتصف أكتوبر تشرين الأول الجاري، قُتِل ثمانية سجناء وأصيب آخرون، في حادثة احتراق سجن إيفين، الذي يضمُّ مئات المعارضين السياسيين والناشطين والحقوقيين.

واتهمت السلطات الإيرانية حينها، من أسمتهم بـ "المجرمين" بالتخطيط والتنظيم لتنفيذ حرق السجن، بعد دعمٍ من "أطرافٍ أجنبية".