حسابات الحرب المُعقّدة.. كيف ستكافئ موسكو طهران على المسيّرات؟

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا ربما تعرض مساعدةً على إيران في برنامجها النووي، مقابل مسيّراتها التي تستخدمها موسكو في حربها على كييف.

وتتهم أوكرانيا ودولٌ غربية، إيران بتزويد روسيا بمسيّرات (شاهد- 136) التي ساهمت بشكلٍ كبير في دعم الهجوم الروسي على أهدافٍ للجيش الأوكراني.

وكشف زيلينسكي، بناءاً على معلوماتٍ استخباراتية، أن موسكو طلبت من طهران نحو ألفي طائرة مسيّرة من طراز (شاهد- 136).

وتساءل عن كيفية دفع روسيا الثمن لـ إيران، قبل أن يردّ جواباً على السؤال، بالإشارة إلى أن المساعدة الروسية للبرنامج النووي الإيراني، سيكون هو سبب تحالفهما، دون تقديم دليل على ذلك.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباتٍ اقتصادية على 3 مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى وكيان، على خلفية اتهامهم بتزويد روسيا سربٍ من المسيرات تُستخدم في الميدان الأوكراني.

إلى ذلك، أكّد زيلينسكي أن "جيش بوتين لا يعرف كيف يقاتل"، مضيفاً "روسيا تخسر أمامنا في ساحة المعركة، وهو سبب لجوء روسيا إلى استخدام مسيّرات إيرانية".

وأعلنت موسكو حرباً مفتوحة على أوكرانيا في الـ 24 فبراير شباط 2022، في أعقاب رغبة كييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتمكنت القوات الأوكرانية من الصمود في هذه الحرب، بعد إعلان الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، دعمها العسكري لكييف التي صمدت رغم مرور 8 شهور على القتال.

وأكّد الرئيس الأوكراني، أن روسيا استخدمت خلال مدة الحرب، نحو 4500 صاروخاً، لافتاً أن مخزون موسكو من الصواريخ "آخذٌ في التناقص".

وبسبب هذا النقص في كمية الصواريخ، يعتقد زيلينسكي أن روسيا باتت "تبحث عن أسلحةٍ ميسورة التكلفة في دول أخرى لمواصلة الإرهاب، ولقد وجدتهم في إيران".

وجدّد الرئيس الأوكراني مناشدته لإسرائيل لدعمها بأنظمة الدفاع الجوي، لمواجهة الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات بدون طيار بعيدة المدى.

وقال "ليس لدينا (قبة حديدية) خاصة بنا، ما زلنا لا نملك نظام دفاع جوي ودفاع صاروخي حديث وفعال يمكنه تأمين سمائنا، لهذا تحارب روسيا في الجو لتعويض الخسائر على الأرض".