سوناك يؤكد: سأكون عند مستوى التحديات

أربيل (كوردستان 24)- في أول خطاب له عقب توليه رسميا منصب رئيس الوزراء البريطاني، أكد ريشي سوناك أنه سيكون عند مستوى التحديات كما تعهد بالبدء "فورا" بإصلاح "أخطاء" تراس، محذرا في الوقت نفسه من الخيارات "الصعبة" المقبلة.

والتقى سوناك الثلاثاء الملك تشارلز الثالث الذي قام بتعيينه، في ظل استمرار أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في البلاد.

من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس عن تمنياتها بالنجاح لخليفتها وزير المالية السابق ريشي سوناك الثلاثاء، قبل مغادرتها داونينغ ستريت لتقديم استقالتها إلى الملك تشارلز الثالث، بعد 49 يوما على تسلمها السلطة.

وقالت تراس أمام بوابة مقر إقامة رئيس الحكومة: "أتمنى لريشي سوناك كل النجاح الممكن لصالح بلدنا"، مشيرة إلى أنها "مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأننا يجب أن نتحلى بالجرأة لمواجهة التحديات" وبأنه "يجب دعم أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى".

ويدخل سوناك البالغ من العمر 42 عاما التاريخ كأول شخص غير أبيض يدير حكومة المملكة المتحدة. إذ هو حفيد مهاجرين من أصول هندية ومصرفي سابق ثري، سلك الطريق المعتاد للنخبة البريطانية.

وبعد فوزه داخل حزب المحافظين الإثنين، وعد سوناك بـ "الاستقرار والوحدة". وقال إن "جمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى"، مضيفا أن "المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شك في أننا نواجه تحديا اقتصادياً عميقا".

وسيصبح سوناك رئيسا للحكومة في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. فقد تخطى التضخم معدل الـ 10 في المئة وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع. ويأتي ذلك فيما لا تزال أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع وكذلك أسعار المواد الغذائية، وفي الوقت الذي تحوم فيه مخاطر الركود.

وسيتعين على سوناك تهدئة الأسواق التي اهتزت بسبب إعلانات ميزانية حكومة ليز تراس في نهاية أيلول/سبتمبر، والتي أُلغيت معظم أجزائها في سياق اتخذ منحى كارثيا.

ويصل سوناك إلى السلطة خلال مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار. وهو خامس رئيس للحكومة البريطانية منذ العام 2016، عندما اختارت البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء أُجري حينها.