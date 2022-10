مسرور بارزاني يهنئ سوناك: نتطلع لتعزيز التعاون بين أربيل ولندن

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء ريشي سوناك على تعيينه رئيساً لوزراء المملكة المتحدة.

ويشغل سوناك اليوم منصب رئيس الوزراء البريطاني، بعدما فاز في السباق على زعامة حزب المحافظين.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "أتطلع إلى العمل عن كثب معكم لتعزيز تعاوننا والبناء على الصداقة المتينة بين إقليم كوردستان العراق والمملكة المتحدة".

وسيصبح سوناك (42 عاماً)، أصغر زعيم للبلاد في العصر الحديث وثالث رئيس للوزراء في أقل من شهرين، وسيخلف رئيس الوزراء الجديد ليز تراس التي شغلت المنصب 44 يوماً فقط.

Congratulations @RishiSunak on your appointment as the UK Prime Minister. I look forward to working closely with you to further our cooperation and build on the strong KRI-UK friendship -mb.