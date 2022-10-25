سیاسة

الملك تشارلز يكلف ريشي سوناك بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة

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العالم بريطانيا ريشي سوناك

أربيل (كوردستان 24)- كلف الملك البريطاني تشارلز الثالث اليوم الثلاثاء وزير الخزانة السابق ريشي سوناك بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة، ليصبح سوناك أول رئيس وزراء يكلفه الملك بتشكيل الحكومة.

والتقى الملك البريطاني بسوناك في قصر باكنغهام لتنصيبه رسمياً رئيساً للوزراء، عقب تسلمه استقالة ليز تراس من ذلك المنصب.

وتعهد سوناك في أول تصريح له عقب قبوله تشكيل الحكومة، بتحقيق "الاستقرار والوحدة" في المملكة المتحدة، حسبما نقلت وسائل إعلام بريطانية.

وأضاف أن "البلاد تحتاج إلى الاستقرار والوحدة"، مؤكداً "شعوره بالفخر والشرف لخدمة حزب المحافظين".

وأمس الاثنين، أصبح ريشي سوناك (42 عاماً) زعيماً جديداً لحزب المحافظين، ورئيساً لوزراء بريطانيا خلفاً للمستقيلة ليز تراس.

ويشكل اختيار سوناك للمنصب حدثاً في تاريخ المملكة المتحدة، حيث أصبح أول رئيس وزراء بريطاني "غير أبيض" من أصول آسيوية يصل إلى هذا المنصب.

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