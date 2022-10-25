سیاسة

رئيس الجمهورية يدعو للنهوض بواقع ذي قار وتوفير فرص عمل لشبابها

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رئيس الجمهورية يستقبل وفداً نيابياً عن محافظة ذي قار
رئيس الجمهورية يستقبل وفداً نيابياً عن محافظة ذي قار
العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الثلاثاء إلى النهوض بواقع محافظة ذي قار وتوفير فرص عمل لشبابها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية وفداً نيابياً عن محافظة ذي قار لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيساً للبلاد، حسبما جاء في بيان رئاسي.

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان على "أهمية النهوض بالمدينة التي عانى أهلها الكثير من المعاناة والمصاعب وواجهوا مختلف الظروف الصعبة والمحن وقدموا الكثير للبلد من الكفاءات الخيّرة".

وشدد على "ضرورة النهوض بواقع المحافظة على الصعد كافة وخصوصاً الخدمية والمعيشية والاهتمام بشرائح الشباب وتوفير فرص العمل لهم ودعم كافة القطّاعات الزراعية والصناعية والإعمار وكل ما من شأنه تحقيق الازدهار والتطور للمدينة، لتأخذ المكانة المرموقة التي تليق بها".

وأكد رئيس الجمهورية للوفد النيابي أنه سيعمل ومن موقعه على تقديم كل الدعم المطلوب لإنصاف محافظتهم وأهلها، وفق ما جاء في البيان.

 

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