سیاسة

السوداني وفريق يونيتاد يفتحان ملف "فظائع داعش" ويبحثان محاكمة مرتكبيها

ريتشر قدم إيجازاً عن مهام فريقه في تعزيز المساءلة والتحقيق بالجرائم التي ارتكبها داعش داخل العراق
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العراق

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني مع رئيس الفريق الدولي للتحقيق في جرائم داعش (يونيتاد) اليوم الثلاثاء سبل التعاون المشترك لضمان محاكمة مرتكبي تلك الفظائع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف في بيان أن السوداني "استقبل رئيس الفريق الدولي للتحقيق بجرائم داعش المرتكبة في العراق القاضي كريستيان ريتشر".

وأضاف البيان أن "ريتشر قدم إيجازاً عن مهام فريقه في تعزيز المساءلة والتحقيق بالجرائم التي ارتكبها داعش داخل العراق والتعريف بها وتوثيقها".

وأشار إلى أن "الجانبين أكدا أهمية التعاون في ملاحقة مرتكبي الجرائم والفظائع التي نفذها داعش الإرهابي بحق المدنيين العراقيين، وضمان عدم إفلاتهم من العدالة".

وشدد البيان كذلك "على ضرورة دعم جهود العراق في تحقيق العدالة للضحايا والناجين من تلك الجرائم".

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