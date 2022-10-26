مظاهرات طلابية في إيران عشية أربعينية مهسا أميني

أربيل (كوردستان 24)- تصاعد التوتر في إيران بعد خروج مظاهرات طلابية في عدة مدن إيرانية يوم الثلاثاء، عشية مرور أربعين يوما على وفاة الشابة جينا - مهسا أميني بعد ثلاثة أيام على احتجازها من "شرطة الأخلاق".

ونشرت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء بيانا نسب لعائلة أميني يقول إنها لن تحيي الذكرى. وقال ناشطون إن البيان صدر تحت ضغط السلطات.

وهتف طلاب في جامعة الشهيد جمران في الأهواز في محافظة خوزستان (جنوب غرب) "قد يموت طالب لكنه لن يقبل الإذلال"، وذلك حسبما سُمع في تسجيل فيديو تأكدت وكالة الأنباء الفرنسية من صحته.

وتبرز الشابات والتلميذات في واجهة المظاهرات التي تلت وفاة أميني الشهر الماضي، بعد توقيفها لانتهاكها المفترض لقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

وتوفيت الشابة أميني (22 عاما) وهي إيرانية من أصل كوردي، في 13 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر.