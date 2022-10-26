سیاسة

السوداني يطلب رسمياً من البرلمان العراقي عقد جلسة منح الثقة لحكومته

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العراق محمد شياع السوداني البرلمان ال

أربيل (كوردستان 24)- تقدّم رئيس الحكومة العراقية المكلّف، محمد شياع السوداني، بطلبٍ رسمي لرئاسة مجلس النواب، لعقد جلسة منح الثقة لتشكيلته الوزارية يوم غدٍ الخميس.

وأُجِّلت جلسة السبت النيابية التي كان من المقرّر أن يعرض السوداني حقيبته الوزارية بعد مرور أكثر من عشرة أيام من تكليفه بتشكيل الحكومة.

في وقتٍ قالت وسائل إعلام محلية، إن وجود الخلافات بين الأطراف السياسية على الحصص الوزارية، حال دون عقد جلسة السبت.

وأمام السوداني 30 يوماً لتقديم كابينته الوزارية، وفي حال إخفاقه، سيضطر الرئيس العراقي تكليف شخصيةٍ أخرى من الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة.

وكُلِّف محمد شياع السوداني في الـ 13 اكتوبر تشرين الأول الجاري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد عامٍ من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد منذ انتخابات 2021 التشريعية.

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