مكتب إنقاذ الإيزديين يعلن عودة 6 مختطفين لدى داعش الى أحضان ذويهم

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب إنقاذ الإيزديين يوم الثلاثاء، تحرير ستة مختطفين لدى تنظيم داعش، وعودتهم الى أحضان ذويهم في سنجار.

وقال المكتب المؤسس منذ عام 2014، لإنقاذ الإيزيديين والإيزيديات الذين قام داعش باختطافهم في 2014، انه "تم إنقاذ 6 آخرين اختطفوا سنة 2014 من سنجار من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

وأسماء المحررين والمحررات هي كالتالي: سوسن حسن حيدر، روزا أمين بركات، وفاء علي عباس، مازن جردو خلف، روسيتا حجي باجو، جاني زياد حيدر.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المجازر بحق الإيزيديين في أعقاب اجتياحه بلدة سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014. وقام مسلحو التنظيم بقتل الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال في مناطق نفوذهم في سوريا والعراق.

وعُثر على أكثر من 82 من المقابر الجماعية للضحايا الإيزيديين، وتم تحرير عدد كبير ممن كانوا بقبضة التنظيم بينما لا يزال 2713 إيزيدياً في عداد المفقودين حتى الآن، بينهم 1270 امرأة و1443 رجلاً.

وفي عام 2019، صوّت برلمان كوردستان على اعتبار ما تعرض له الإيزيديون إبادة جماعية، وقرر اعتبار الثالث من كل آب يوماً لإحياء المناسبة المأساوية.