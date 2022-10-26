سیاسة

مكتب إنقاذ الإيزديين يعلن عودة 6 مختطفين لدى داعش الى أحضان ذويهم

author_image سوار أحمد
کوردستان الإيزيديين المختطفين داعش سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب إنقاذ الإيزديين يوم الثلاثاء، تحرير ستة مختطفين لدى تنظيم داعش، وعودتهم الى أحضان ذويهم في سنجار.

وقال المكتب المؤسس منذ عام 2014، لإنقاذ الإيزيديين والإيزيديات الذين قام داعش باختطافهم في 2014، انه "تم إنقاذ 6 آخرين اختطفوا سنة 2014 من سنجار من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

وأسماء المحررين والمحررات هي كالتالي: سوسن حسن حيدر، روزا أمين بركات، وفاء علي عباس، مازن جردو خلف، روسيتا حجي باجو، جاني زياد حيدر.

وارتكب تنظيم داعش واحدة من أسوأ المجازر بحق الإيزيديين في أعقاب اجتياحه بلدة سنجار التي تعقد موطنهم التاريخي في آب أغسطس 2014. وقام مسلحو التنظيم بقتل الآلاف من الرجال واقتادوا النساء والأطفال في مناطق نفوذهم في سوريا والعراق.

وعُثر على أكثر من 82 من المقابر الجماعية للضحايا الإيزيديين، وتم تحرير عدد كبير ممن كانوا بقبضة التنظيم بينما لا يزال 2713 إيزيدياً في عداد المفقودين حتى الآن، بينهم 1270 امرأة و1443 رجلاً.

وفي عام 2019، صوّت برلمان كوردستان على اعتبار ما تعرض له الإيزيديون إبادة جماعية، وقرر اعتبار الثالث من كل آب يوماً لإحياء المناسبة المأساوية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف