صحة وبیئة

استمرار انخفاض درجات الحرارة وموجة امطار في كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الأنواء الجوية اقليم كوردستان حالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 26 تشرين الأول أكتوبر 2022، توقعاتها لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة، ان من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل 1- 2 درجة مئوية، خلال 48 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة ان السماء اليوم ستكون غائمة جزئية الى غائمة، مع تساقط لأمطار رعدية في وقت متأخر من الليل، وتزيد نسبة الهطولات المطرية في المناطق الجبلية.

وفيما يتعلق بطقس يوم غد الخميس، أشارت الأرصاد الجوية إلى أن السماء ستكون غائمة، مع هطولات مطرية في ساعات الفجر الأولى، لتتحول السماء لاحقا الى غائمة جزئيا، وفي فترات الظهيرة تصبح السماء صافية مع وجود قطع من الغيوم.

واضاف البيان ان درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 48 الساعة المقبلة ستكون كالتالي:

اربيل 27 درجة مئوية، السليمانية 26، دهوك 26، حلبجة 27، سوران 26، كرميان 32.

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