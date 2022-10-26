مرسيدس تبيع أصولها في روسيا لمستثمر محلي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية اليوم الأربعاء أن شركة مرسيدس ستبيع أصولها في روسيا لمستثمر محلي، وأكدت الشركة ان إتمام الصفقة يخضع لموافقة جميع الجهات ذات الصلة، لم يقدم أي من الجانبين تفاصيل مالية عن الصفقة.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان لها اليوم الأربعاء "ان مرسيدس بنز ستبيع حصصها في فروعها الروسية لمستثمر محلي، وسيكون بإمكان المالك الجديد لفروع مرسيدس بنز الروسية وهي شركة AVTODOM جذب شركات أخرى كشركاء لتنظيم التصنيع المشترك للسيارات في مصنع مرسيدس في يسيبوفو الذي افتتح عام 2019 ويقع على بعد خمسين كيلومتراً من موسكو".

وأكدت الشركة الألمانية في بيان لها أيضاً "ان مرسيدس بنز ستغادر السوق الروسية، وإتمام الصفقة يخضع لموافقة جميع الجهات ذات الصلة".

وقالت المديرة العامة للشركة الألمانية في روسيا ناتاليا كوروليوفا "ان الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء في روسيا... وكذلك الحفاظ على وظائف موظفي الفروع الروسية للشركات كانت من بين الأولويات الرئيسية لمرسيدس بنز عند إبرام الاتفاق مع أفدوتوم".

ولم يقدم أي من الجانبين تفاصيل مالية عن الصفقة بينهما.

وغادرت العديد من الشركات الغربية روسيا منذ أن أطلقت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، وقد أدت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ بداية الهجوم على أوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد وتأثر قطاع التكنولوجيا وتصنيع السيارات بشكل خاص بها.