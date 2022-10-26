سیاسة

إقليم كوردستان يشارك في اجتماعٍ تشاوري بـ جنيف حول الحق في معرفة مصير المفقودين

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان اقليم كوردستان جنيف مشاركة

أربيل (كوردستان 24)- تشارك حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، في اجتماعٍ تشاوري بمدينة جنيف السويسرية، لمناقشة أوراقٍ بحثية حول الحق في معرفة مصير المفقودين.

وسيشارك في الورشة التي يعقدها معهد قرطبة للسلام – جنيف، ممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، والتي تأتي ضمن خطة الإقليم والخطة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما ستضم الورشة المنعقدة برعاية وزارة الخارجية السويسرية، ممثل وزارة الخارجية الألمانية، ممثلو المنظمات الدولية، منها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المفوضية السامية للاجئين.

واعتبر منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان والمشرف على تنفيذ خطة الإقليم لحقوق الإنسان، الدكتور ديندار زيباري، أن الاجتماع "سيكون مناسبةً لطرح التقدم الذي حصل في عملية تنفيذ ومتابعة خطة الإقليم لحقوق الإنسان على المستوى الدولي".

وأضاف "الاختفاء القسري والفقدان، من المواضيع التي تتضمنتها الخطة، فمن مجموع (٣٨٩) توصية وجهت إلى الإقليم، هنالك (٩) توصيات حول جريمة الاختفاء القسري والجرائم الدولیة".

وبحسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادق عليها العراق، فإن الحكومة العراقية ملزمة بمتابعة وتقديم الإنجازات والتحديات  حول جهودها في هذا المجال للجهات الدولية المعنية.

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