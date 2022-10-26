واشنطن توجّه اتّهاماً لـمواطنٍ أوكراني بارتكاب جرائم إلكترونية

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت وزارة العدل الأمريكية، تهمة ارتكاب جرائم إلكترونية لمواطنٍ أوكراني، على خلفية هجماتٍ مفترضة ببرامج خبيثة طالت الملايين من أجهزة الكمبيوتر.

ويُتّهم المواطن الأوكراني، مارك سوكولوفسكي(26 عاماً) الموقوف في هولندا، بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال وسرقة الهوية.

ويواجه سوكولوفسكي الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تسلّمه من أمستردام، عقوبة تصل إلى السجن 20 عاماً بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال.

وقالت وزارة العدل إن سوكولوفسكي بصدد الطعن في قرارٌ صُدِر في سبتمبر أيلول 2022، عن محكمة في أمستردام يقضي بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة، إن البرمجيات الخبيثة التي أُطِلق عليها "راكون إنفوستيلر" كانت "تؤجَر لقراصنة معلوماتية لقاء 200 دولار شهرياً تدفع بالعملة المشفرة".

وأضافت "تُوضع البرمجيات في أجهزة كمبيوتر دون علم الضحايا، قبل أن تُستخدَم لسرقة معلومات شخصية مثل كلمات السر ومعلومات مالية". بحسب تقريرٍ لـ فرانس برس

وكشفت أن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" وشركاءه في أجهزة تطبيق القانون في إيطاليا وهولندا، فككت البنية التحتية الرقمية الضرورية للبرنامج الخبيث في مارس آذار، عندما اعتُقل سوكولوفسكي.

وقالت الوزارة إن مكتب "إف بي آي" رصد أكثر من 50 مليون من أشكال التعريف عن أشخاص مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام بطاقات الائتمان في البيانات التي سُرقت من ملايين الضحايا حول العالم.