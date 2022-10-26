السوداني يُجري التدقيق النهائي للأسماء المرشحة للوزارات

أربيل (كوردستان24)- يُجري مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني اليوم عملية التدقيق النهائية للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية، ويتم الدقيق عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني "يجري مكتب رئيس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، اليوم، عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس".

وأضاف البيان "إن عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة".

وأشار البيان الى أنه "ستقوم اللجان بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".