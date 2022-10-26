رئيس حكومة إقليم كوردستان يشارك في مراسم تدشين مصفاة لاناز

أربيل (كوردستان 24)- يشارك رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، بعد ظهر اليوم الأربعاء، في مراسم تدشين مصفاة لاناز النفطية.

وتنطلق مراسم تشغيل مصفاة لانازفي الساعة 02:30 بعد ظهر اليوم الأربعاء 26 تشرين الأول، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وعدد من المسؤولين

وتُعدُّ مصفاة لاناز التي أُسّست عام 2008، من أكبر مصافي تكرير النفط في إقليم كوردستان، بطاقةٍ إنتاجية تبلغ تكرير 100 ألف برميل نفط يومياً.

وتم استحداث قسم جديد في المصفاة، خاص بإنتاج البنزين، والذي يتم تدشينه اليوم.