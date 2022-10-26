بايدن وسوناك يتفقان على دعم أوكرانيا والوقوف بوجه الصين

أربيل (كوردستان24)- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك في محادثة هاتفية أكدا على العلاقة الخاصة القائمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، واتفقا على العمل معاً لدعم أوكرانيا والوقوف في وجه الصين.

وقال البيت الأبيض في بيان له "ان الزعيمين أكدا على العلاقة الخاصة القائمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وعزمهما على العمل معاً لتعزيز الامن والازدهار العالميين".

وتحدث الزعيمان للمرة الأولى بعد ساعات من تولي سوناك منصب رئاسة الوزراء في بريطانيا خلفاً لليز تراس التي أطاحت بها ازمة اقتصادية بعد 49 يوماً من توليها المنصب.

وأضاف بيان البيت الأبيض "ان الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك اتفقا في محادثة هاتفية على العمل معاً لدعم أوكرانيا والوقوف في وجه الصين".

ولفت بيان البيت الأبيض الى "ان جوبايدن وسوناك اتفقا أيضاً على مواجهة التحديات التي تفرضها الصين، والتي تعتبرها واشنطن اليوم أكبر منافس جيوسياسي وافتصادي لها".

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أضاف البيان أنهما أكدا "على أهمية العمل معا لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على عدوانها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين "ان على واشنطن التخلي عن فكرة الربح والخسارة عندما يتعلق الامر ببكين"، مضيفاً "ان الصين شريكة وتوفر فرصاً للتنمية لجميع الدول وليست تحدياً وتهديداً.. بدلاً من نشر نظرية التهديد الصيني التي عفا عليها الزمن والعمل على تكوين زمرة صغيرة لا طائل لها".

وأضاف وانغ ونبين "يجب ان تحاول واشنطن ان تتحلى بطريقة تفكير جديدة تقوم على الانفتاح والشمولية والتعاون المفيد لكلا الجانبين، وان تفعل المزيد لتعزيز السلام والتنمية في العالم".

وأورد بيان سابق لداونينغ ستريت أن سوناك وبايدن "ناقشا مدى التعاون بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة سواء على المستوى الثنائي أو في مناطق على غرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، كما أشار البيان إلى أنهما تناولا أيضا قضية إيرلندا الشمالية".

المصدر: فرانس برس