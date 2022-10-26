سیاسة

مسرور بارزاني: نأمل صياغة قانون جديد للنفط والغاز بين أربيل وبغداد

إقليم كوردستان يمتلك ثروات طبيعية كثيرة، إلا أن الحكومات العراقية السابقة استخدمت هذه الثروات في قمع الشعب واضطهاده واختلاق الحروب والصراعات ولم يستفد منها العراقيون ومنهم شعب كوردستان
author_image سوار أحمد
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
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أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 26 تشرين الأول أكتوبر، انه يأمل صياغة قانون جديد للنفط والغاز بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الجديدة، لخدمة شعب الإقليم وعموم العراقيين.

وجاءت تصريحات مسرور بارزاني خلال مشاركته في مراسم تدشين مصفاة لاناز النفطية.

وقال مسرور بارزاني ان العراق يمتلك ثروات طبيعية كثيرة، إلا أن الحكومات العراقية السابقة استخدمت هذه الثروات في قمع الشعب واضطهاده واختلاق الحروب والصراعات ولم يستفد منها العراقيون ومنهم شعب كوردستان.

وتابع "عندما تم إقرار الدستور العراقي تأملنا خيرا إلا أن البعض يفسر بنود الدستور حسب رغباته ومزاجه، وهناك من يقوم بانتهاكه".

وأضاف مسرور بارزاني "نأمل أن تتم صياغة قانون جديد للنفط والغاز بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الجديدة، لخدمة شعب الإقليم وعموم العراقيين".

وتُعدُّ مصفاة لاناز التي أُسّست عام 2008، من أكبر مصافي تكرير النفط في إقليم كوردستان، بطاقةٍ إنتاجية تبلغ تكرير 100 ألف برميل نفط يومياً.

وتم استحداث قسم جديد في المصفاة التي بنيت على 620 دونما من الأرض، خاص بإنتاج البنزين، والذي يتم تدشينه اليوم.

ويتم في مصفاة لاناز انتاج البنزين والمازوت والنفط الثقيل والنفط الخفيف، ومن خلال هذا المشروع سيتم توفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطني إقليم كوردستان.

ويبلغ انتاج مصفاة لاناز مليون و700 الف لتر بنزين يوميا، كما ان بإمكانها تصفية 75 الف برميل يوميا.

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