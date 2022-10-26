نيجيرفان بارزاني يؤكد أهمية التعاون بين البيشمركة والجيش العراقي وضرورة توطيدها

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء أهمية التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وضرورة توطيدها.

جاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني وفداً من لجنة الدفاع في البرلمان الألماني برئاسة سارا ناني، ضم عدداً من برلمانيي مختلف الأحزاب المشاركة في البرلمان الألماني في أربيل.

وناقش الجانبان علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وتفويض البرلمان الألماني استمرار بقاء قواته ضمن إطار التحالف الدولي في العراق والإقليم، والمخاطر الذي ما زال يشكلها داعش في المنطقة.

وعدَّ نيجيرفان بارزاني هذه الزيارة "بمثابة دعم لكوردستان والعراق"، موجهاً "شكره إلى البرلمان والحكومة والشعب الألماني لتمديد بقاء قوات بلادهم في العراق وإقليم كوردستان".

وشدد رئيس الإقليم على أن "داعش لا زال يشكل خطراً جديّاً يهدد أمن واستقرار العراق وسوريا والمنطقة وكذلك أوروبا"، مؤكداً "ضرورة التنسيق والتعاون بين قوات البيشمركة والجيش العراقي وضرورة توطيدها".

وعبّر نيجيرفان بارزاني عن أمله في أن "تتشكل الحكومة العراقية قريباً وتلبيّ تطلعات ومطالب المواطنين العراقيين"، وتتمكن من حل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد على "أساس الدستور".

من جهته أثنى الوفد الألماني على "التطورات التي شهدها إقليم كوردستان"، مؤكداً "استمرار ألمانيا في دعم العراق وإقليم كوردستان".

وعبّر الوفد كذلك عن "تقديره لقوات البيشمركة لقدرتها على هزيمة داعش"، مبدياً "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع العراق وإقليم كوردستان في كافة المجالات".

وفي جانبٍ آخر من اللقاء تناول الجانبان "عملية إعادة تنظيم البيشمركة، ومخاطر التغيُّر المناخي وتأثيره على العراق، ومستجدات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أوروبا، وخصوصاً في مجال الطاقة".