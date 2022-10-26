ريباز حملان: مصفاة لاناز ستلعب دوراً مهماً في تنمية اقتصاد كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون الخدمات والاستثمار ريباز حملان اليوم الأربعاء أن مصفاة لاناز ستلعب دوراً مهماً في تعزيز وتقوية اقتصاد كوردستان.

وقال ريباز حملان في مقابلة مع كوردستان 24، إن "مصفاة لاناز تشكل واحدةً من المشاريع الاستراتيجية لحكومة وشعب إقليم كوردستان".

وأضاف مساعد رئيس الحكومة "قديماً كنا نعتمد على مصفاتّي كار وبازيان"، مؤكداً "عجزهما عن تلبية الطلب الكبير على النفط ومشتقاته بسبب الزيادة السكانية في الإقليم".

وأكد أن "مصفاة لاناز ستنتج يومياً مليوناً و700 ألف لتر من البنزين"، مشيراً إلى أنها "أنشأت بمواصفات عالمية بحيث لا تكون عاملاً لتلويث البيئة".

وأشار إلى أنها "ستنتج يومياً 5 آلاف طن من الأسفلت لتأهيل وتجديد الطرق والشوارع في إقليم كوردستان"، مشدداً على أنها "ستستخرج يومياً 75 ألف برميل من النفط الخام".

ولفت إلى أن المصفاة "ستوفر 10 آلاف فرصة عمل لمواطني إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "نسبة اليد العاملة المحلية لن تقل عن 75 بالمئة".

وتابع "رغم أن سعر النفط عالمياً يتجاوز 100 دولار للبرميل، إلا أن حكومة إقليم كوردستان زودت المصافي المحلية بسعر أقل من 40 دولاراً"، مشيراً إلى أن هدفها هو منع زيادة أسعار المحروقات للمواطنين.

وشدد على أن "التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لم تفرض ضرائب مرتفعة على المواطنين، بل نظمت طريقة تسديد الضرائب"، مؤكداً أن "قانون تحصيل الضريبة المعمول به حالياً صدر من بغداد".

وأردف قائلاً "أجريت إصلاحات كبيرة في قطاع النفط وأرجعت مبالغ كبيرة كانت تهدر سابقاً إلى الخزينة الحكومية ووزارة الثروات الطبيعية".

وأضاف أن "مبلغ 500 مليون دولار من عائدات النفط يحوّل إلى حساب وزارة المالية والاقتصاد، وهو مخصص لتوزيع رواتب الموظفين فقط".

وأكد أن "حكومة إقليم كوردستان تدشن المشاريع المحلية وتدفع القروض المستحقة من أموال عائدات النفط".

وفي ختام حديثه، قال ريباز حملان إن "شركة ديلويت تنشر أرقامها وتقاريرها المتعلقة بنفقات وإيرادات نفط كوردستان كل ثلاثة أشهر".