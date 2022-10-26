داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم داخل ضريح في مدينة شيراز

أربيل (كوردستان 24)- أعلن تنظيم داعش اليوم الأربعاء مسؤوليته عن هجوم مسلح استهدف ضريحاً في مدينة شيراز بجنوب إيران وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن الهجوم، الذي استهدف الضريح الواقع في جنوب البلاد، أدى إلى مقتل 15 زائراً وإصابة 40 بجروح.

وسبق أن قال مسؤولون إيرانيون إن الهجوم نفذه "إرهابيون تكفيريون"، كذلك أعلنوا اعتقال "إرهابيين اثنين" فيما لا تزال قوات الأمن تلاحق ثالثاً.

وقال تنظيم داعش على منصاته الرقمية إن عدداً من أفراده نفذوا "عملية" في مدينة شيراز مما أسفر عن سقوط "40 قتيلاً وجريحاً".

وبحسب إسماعيل محبي بور، وهو مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بمحافظة فارس، فإن الهجوم استهدف مرقد "السيد شاهجراغ" تزامنا مع أذان صلاة المغرب.

وأشار إلى أن "بعض الإرهابيين المسلحين" اقتحموا المرقد، ثم فتحوا نيرانهم من رشاشات الكلاشنكوف على الزوار، ورجح ارتفاع عدد الضحايا، حسبما نقلت عنه وكالة تسنيم.

هذا وتعهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بـ"رد حازم" على هذه العملية، في وقت لا تزال فيه قوات الأمن تشتبك مع محتجين يحيون ذكرى مرور 40 يوما على مقتل مهسا أميني.