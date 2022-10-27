البرلمان العراقي يجتمع وتوقعات بتمرير الحكومة الجديدة برئاسة السوداني

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يقدم محمد شياع السوداني اليوم الخميس، تشكيلته الوزارية التي تضم 23 حقيبة من القوى الشيعية والسنية والكوردية الكبرى في البرلمان، وسط توقعات بتمرير البرلمان للحكومة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة اعتباراً من الساعة 14:00 (11:00 ت غ) الخميس، وفق وثيقة رسمية صادرة عن البرلمان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، وعلى الحكومة وبرنامجها أن تحظيا بأصوات الغالبية المطلقة من عدد النواب، أي "النصف زائد واحد"، كما ينص الدستور العراقي.

وستخلو حكومة السوداني من أي تمثيل وزاري للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وذلك بعد أن تقدم نواب التيار باستقالات جماعية من البرلمان في يونيو/حزيران الماضي، كما ستخلو الكابينة الوزارية من ممثلين عن تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وتيارات مستقلة أخرى أبرزها الجيل الجديد وامتداد وإشراقة كانون.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلامية فإن الكابينة الوزارية للسوداني ستتوزع، بواقع 12 وزارة لتحالف الإطار التنسيقي الشيعي الذي يحظى بالأغلبية البرلمانية، فيما سيحظى تحالف السيادة الذي يتزعمه كل من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والسياسي السني خميس الخنجر بـ 6 حقائب وزارية، في الوقت الذي سيحظى فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة الرئيس مسعود بارزاني بـ 4 وزارات وحقيبة وزارية واحدة للأقلية المسيحية.

وفي حال تشكلها فإن حكومة السوداني ستعد أول كابينة، تتشكل بعد عام كامل على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021 التي أفضت لمظاهرات وخلافات سياسية إثر الصراع بين الكتلة الصدرية التي حصدت 73 مقعدا وبين قوى الإطار التنسيقي التي تضم جميع القوى الشيعية الكبرى في البلاد عدا التيار الصدري.

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق، في 13 تشرين الأول أكتوبر بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه.