ليفربول يفوز على أياكس ويتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- بلغ ليفربول الإنكليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بفوزه على مضيفه أياكس أمستردام الهولندي 3-صفر الأربعاء على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وسجل المصري محمد صلاح (42) والأوروغوياني داروين نونييس (49) وهارفي إيليوت (52) الأهداف.

وكان ليفربول بحاجة الى التعادل فقط لحجز بطاقته الى ثمن النهائي لكنه حقق الفوز الرابع توالياً معززاً وصافته للمجموعة برصيد 12 نقطة قبل القمة المرتقبة الثلاثاء المقبل على ملعب "أنفيلد" على الصدارة مع نابولي الإيطالي الذي حقق فوزه الخامس تواليا عندما تغلب على ضيفه رينجرز الاسكتلندي 3-صفر.

وارتفع عدد الأندية المتأهلة إلى ثمن النهائي إلى 11 بعد نابولي (المجموعة الأولى) وكلوب بروج البلجيكي (الثانية) وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان الإيطالي (الثالثة) وتشلسي الإنكليزي (الخامسة) وريال مدريد الإسباني حامل اللقب (السادسة) ومانشستر سيتي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (السابعة) وباريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي (الثامنة).

ونجح صلاح في افتتاح التسجيل اثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من الجهة اليسرى من القائد جوردان هندرسون بخارج قدمه اليمنى فلعبها ساقطة رائعة بيسراه داخل المرمى (42).

وهو الهدف الـ45 لصلاح في المسابقة القارية العريقة.