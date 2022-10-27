استمرار موجة الأمطار في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، اليوم الخميس 27 تشرين الأول أكتوبر 2022، توقعاتها لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة، انه من المتوقع استمرار موجة الأمطار في مناطق مختلفة في الإقليم، مع احتمالية زيادة نسبة الأمطار الرعدية في المناطق الجبلية.

وأضاف البيان، ان الطقس اليوم سيكون غائما، مع هطول الأمطار في أوقات ومناطق مختلفة.

أما بالنسبة لطقس يوم غد الجمعة، فتتوقع الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس بين غائم جزئي الى غائم.

واضاف البيان ان درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 48 الساعة المقبلة ستكون كالتالي:

اربيل 27 درجة مئوية، السليمانية 26، دهوك 26، حلبجة 27، سوران 26، كرميان 32.