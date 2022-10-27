أسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 146600 دينار
100 يورو = 147000 دينار
100 جنيه إسترليني = 166000 دينار
100 ليرة تركية = 7900 دينار
100 ألف تومان إيراني = 4400 دينار
دينار أردني واحد = 2012 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 390000 دينار
مثقال عيار 21 = 350000 دينار
مثقال عيار 18 = 295000 دينار