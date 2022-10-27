المنهاج الوزاري للحكومة العراقية الجديدة

أربيل (كوردستان24)- نُشر اليوم المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، والذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، وعدة فقرات تخص ملفات عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والملف الأمني في المدن.

وفيما يتعلق بملف النفط والغاز بين بغداد وأربيل قال رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني في منهاجه الوزاري في الفقرة 23 من الصفحة 25 "بدعم من القوى السياسية الموقعة على هذه الوثيقة تخول الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بالتفاوض حول الملف النفطي والموازنة لحين إكمال تشريع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور خلال ستة أشهر، وتشكيل لجنة من المختصين بالامور القانونية والمالية والنفطية في كل من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تتولى ما يلي :

أ- اجراء مراجعة شاملة للفترة السابقة بكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز في الإقليم والعلاقة بين وزارة النفط الاتحادية والاقليم والخروج برؤية موافقة للدستور ومقبولة من الطرفين وقابلة للتطبيق لاجراء تسوية للمرحلة السابقة.

ب- الاتفاق على آلية واقعية تنسجم مع الدستور لتنظيم العلاقة مستقبلاً، تضمن حقوق جميع العراقيين في الإقليم وباقي المحافظات بما في ذلك اعداد مسودة مشروع قانون النفط والغاز بكل تفاصيله وعرضه على مجلس الوزراء لاقراره ومن ثم تشريعه في مجلس النواب.

ج- عند تشكيل الحكومة خلال هذه السنة يتم تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 والاتفاق على اعداد مشروع قانون موازنة 2023.

د- تجنب اية إجراءات تصعيدية والتريث في الإجراءات التي تخص حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية العاملة فيه، لتجنب الاضرار بالاقتصاد الوطني، ويعمل الطرفان بشكل شفاف لحين تشريع قانون النفط والغاز خلال ستة أشهر من تأريخ تشكيل الحكومة.

وفي الفقرة 15 ذكر في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني "تخصيص وصرف مستحقات المشمولين بقرارات اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 وإعادة تشكيل اللجنة العليا خلال شهر من تشكيل الحكومة".

أما عن الانتشار الأمني للقوات العراقية في المدن ذكر في المنهاج الوزاري الفقرة 19 "إعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية (الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي) خارج المدن وتستلم الشرطة المحلية والأجهزة الأمنية الملف الأمني داخل المدن وتكون باقي القطعات في معسكراتها لغرض التدريب والتطوير والمساندة مع توفير المستلزمات لذلك (المالية والأراضي خارج المدن) وتقوم تلك القوات بواجباتها في حماية البلد وسيادته ومكافحة الإرهاب واسناد الأجهزة الأمنية والشرطة المحلية حسب ما يرتئيه القائد العام لقيادة العمليات المشتركة".

وفي الفقرة 21 عن مدارس الدراسة الكوردية التي تقع خارج إقليم كوردستان يذكر المنهاج الوزاري "ربط جميع مدارس الدراسة الكوردية التي تقع خارج إقليم كوردستان بالمديرية العامة للدراسات الكوردية في وزارة التربية الاتحادية ونقل ملاكاتها الى هذه التربية".