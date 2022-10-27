ديندار زيباري يسلط الضوء على جهود انقاذ المختطفين من أيدي الإرهابيين

أربيل (كوردستان24)- بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية وبمشاركة ممثل حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عقد معهد قرطبة للسلام- جنيف اليوم الخميس ٢٧ تشرین الاول ٢٠٢٢ اجتماع تشاوري لمناقشة اوراق بحثية حول الحق في معرفة مصير المفقودين بجنيف ضمن خطة اقليم كوردستان والخطة الوطنية لحقوق الانسان.

في مستهل الاجتماع قدم الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم المشرف على تنفيذ خطة الاقليم لحقوق الانسان كلمة اشار من خلالها الی عملية تنفيذ ومتابعة خطة الاقليم لحقوق الانسان على المستوى الدولي، كون الاختفاء القسري و الفقدان من المواضع التي تتضمنها الخطة، فمن مجموع (389) توصية وجهت الى الاقليم هنالك (9) توصيات حول جريمة الاختفاء القسري و الجرائم الدولیة، شرع برلمان اقليم كوردستان (قانون المفقودين في حملات الابادة الجماعية شعب كوردستان) يشمل القانون الانفال، حلبجة، جينوسايد البارزانيين، جينوسايد الكورد الفيليين، وفي عام 2021 تم اقتراح تعديل القانون المذكور ليشمل ضحايا جرائم تنظيم داعش الارهابي، هذا بالاضافة الى قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان– العراق.

منسق التوصيات الدولية سلط الضوء على جهود حكومة الاقليم لانقاذ المختطفين من ايدي ارهابيي داعش قائلا "بعد هجمات ارهابيي داعش شكل مجلس الوزراء في الاقليم لجنة وزارية لتعريف اعمال داعش الارهابیة كجريمة ابادة جماعية ولجنة اخرى لتحرير المختطفين الذين بلغ عددهم (6417) منهم الاناث 3548 والذكور 2869، بجهود حكومة الاقليم تم تحرير (3554) شخصا. كما باشرت حکومة الاقلیم بتوثیق جرائم داعش فتم أرشفة (5170) ملف اكتمل منها أكثر من (2324) ملفا من الناحية القانونية و (2000) لا يزال قيد التحقيق وسجلت (2916) قضية كمفقودين، وتم تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأكثر من (2234) ضحية.

زيباري اشاد بتعاون حكومة الاقليم مع اليونيتاد قائلا "بعد اصدار قرار مجلس الامن الدولي المرقم (2379) لسنة (2017) بتشكيل الفريق الاممي لتعزيز المسائلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتاد)، تعاونت حكومة الاقليم مع الفريق المذكور في إطار اللجنة التنسیقیة الوطنية للتعاون مع الیونیتاد (NCC) في العديد من المواضيع منها بناء قدرات القضاة والمحققين، الرقمنة، حماية الشهود، فتح المقابر الجماعية واعادة الرفاة، و مقابلات المحتجزين. لتوثيق تلك الجرائم بهدف تقديم الجناة الى المحكمة مختصة وتعويض ذوي الضحايا.

واردف قائلا "ضمن عملية الارشفة بالتعاون مع يونيتاد تم جمع الأدلة المكونة من وثائق وقضايا قضائية و مقاطع فيديو و صور و تسجيلات صوتية من مكتب انقاذ الإيزيديين المختطفين حيث تم أرشفة (3543) ملفًا من (5393) صفحة. من قوات بيشمركة الزيرفاني تم أرشفة (384) ميجابايت (124 صورة) و (28.3) جيجابايت مكونة من (105 مقطع فيديو) ومازال العمل جاريا في المشروع.

وحول امكانية محاكمة مجرمي داعش قال الدکتور دیندار زیباری "الجرائم التي ارتكبها داعش بحق جميع مكونات اقليم كوردستان العراق تعتبر جرائم دولية فهي جرائم ضد الانسانية، جرائم حرب وجينوسايد، لذلک أعدت حكومة إقليم كوردستان مشروع قانون انشاء محكمة مختصة عن الجرائم التي ارتكبها ارهابيوا داعش و تم احالة مشروع القانون الى برلمان الاقلیم و تمت القراءة الاولى لمشروع القرار.

منسق التوصيات الدولية اضاف أيضا "عقدنا اجتماعات عديدة مع الجهات المعنية و اليونيتاد حول هذا الموضوع، ولكن و في سابقة تعد الاولى من نوعها رفضت المحكمة الاتحادية العليا مشروع القرار بناءا على تقارير صحفية. رغم ذلك يجب اجراء مناقشات اکثر بالتنسیق مع الجانب الاممي لحپل هذا الموضوع ودعم هذا المشروع والقوانين والتشريعات معمولة بها في الاقليم ومنها قانون مکافحة الارهاب لمحاكمة ارهابيي داعش امام محاكم وطنية.