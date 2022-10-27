العراق يُدين الهجوم على مزارٍ في شيراز الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف مزاراً دينياً بمدينة شيراز جنوبي إيران.

وأسفر هجومٌ، تبناه تنظيم داعش، أمس الأربعاء، استهدف مزار (شاهجراغ) عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 27 آخرين.

وقالت الخارجية العراقية في بيانٍ لها، "نعرب عن إدانتنا للهجوم الإرهابيّ، الذي استهدف مزاراً دينياً في مدينة شيراز، أمس الأربعاء المُوافق 2022/10/26، والذي أودى بحياة العشرات من المواطنين وإصابة آخرين".

وأمس، قالت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية، "هاجم إرهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين".

وتشهد إيران احتجاجاتٍ شعبية منذ وفاة شابة كوردية في أحد معتقلات شرطة "الأخلاق" في الـ 16 سبتمبر أيلول 2022، اتسعت رقعتها لتشمل معظم مدن البلاد.

وتسببت أعمال العنف التي اتبعتها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين، بمقتل وإصابة عشرات المدنيين، واعتقال مئاتٍ آخرين، في أضخم تظاهرات تشهدها إيران.