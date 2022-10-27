وفاة المخرج العراقي فيصل الياسري عن عمرٍ ناهز 89 عاماً

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت عائلة المخرج العراقي، فيصل الياسري، اليوم الخميس، وفاته في العاصمة الأردنية عمّان، عن عمرٍ ناهز 89 عاماً.

ونعت زوجة الراحل، الفنانة العراقية هند كامل، الياسري في منشورٍ على الفيسبوك، منوّهةً أن جثمانه سيُنقل إلى بغداد.

وكتبت "انتقل إلى رحمة الله زوجي (أبو ديار) فيصل الياسري صباح اليوم في (عمّان).. سننقل جثمانه إلى بغداد وسأُعلن لاحقا عن تفاصيل العزاء".

وُلِد الياسري عام 1933، عمل في الصحافة عام 1948، وأصدر مجموعة قصصية بعنوان (في الطريق)، كما أصدر رواية (كانت عذراء) عام 1952.

وقبل أن يتوجه للسينما، حصل على امتياز في فن الإخراج والإعداد التلفزيوني من فيينا.

وفي عام 1958، عمل مخرجاً في تلفزيون بغداد، كما عمل خلال الفترة من 1959-1962 مخرجاً في تلفزيون ألمانيا الديمقراطية.

وفي أواخر عام 1965، عمل في التلفزيون السوري، حتى عمله في فيلم (الرأس) في العراق عام 1976.

وأخرج الياسري عدداً من الأفلام التسجيلية، ونحو 10 أفلام روائية منها أفلام: (الرأس 1976) و (النهر 1977) و (القناص 1979) و (بابل حبيبتي) وغيرها.

ومن أعماله التلفزيونية التي أخرجها: (دنانير من ذهب) و (اللغة العربية) و (المرايا) و (الدفتر الأزرق)، وبرنامج الملف الذي لخص آثار العمليات العسكرية على العراق في حرب عاصفة الصحراء.

وكما ساهم الياسري في تأسيس تلفزيون بغداد الثقافي، وكان مديره بين عامي 1994 و1995.