‌جياي تيمور يرجح استمرار حكومة السوداني حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية

أربيل (كوردستان 24)- رجح النائب في مجلس النواب العراقي جياي تيمور اليوم الخميس استمرار حكومة محمد شياع السوداني حتى انتهاء دورة البرلمان الحالية.

وقال جياي تيمور في تصريحٍ لكوردستان 24، إن "كان أداء حكومة محمد شياع السوداني عند مستوى الطموحات، فإنني أرجّح استمرارها حتى إنتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي".

وأكد أن "التصويت على حقيبتي البيئة والإعمار سيؤجل لجساتٍ قادمة"، مشيراً إلى أن السبب "يعود لخلافات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني".

وسيلتئم البرلمان العراقي اليوم الخميس للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة وبرنامجها في خضم أزمة سياسية حادة شهدها العراق منذ نحو عام.

واتفق البرلمان على الموعد بناء على طلب قدمه رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بعد أسبوعين من تكليفه رسيماً بتشكيل الحكومة.

وبموجب المادة 76 من الدستور، تعدّ الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".