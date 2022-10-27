‌بدء جلسة مجلس النواب العراقي للتصويت على حكومة السوداني 

أربيل (كوردستان 24)- بدأ مجلس النواب العراقي قبل لحظات جلسته البرلمانية وبمشاركة 253 نائباً للتصويت على التشكيلة الوزارية لـ حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وبموجب المادة 76 من الدستور، تعدّ الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق، في 13 تشرين الأول أكتوبر بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه.