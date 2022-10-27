النائب الأول لرئيس البرلمان يُهنّئ السوداني بنيل حكومته ثقة مجلس النواب

أربيل (كوردستان 24)- وجّه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، التهنئة لرئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني وكابينته الوزارية، بعد نيلها ثقة البرلمان.

وطالب المندلاوي في بيانٍ له، الحكومة" للالتزام الشامل بجميع ما ورد في المنهاج الوزاري، والعمل على تقديم الإصلاحات والخدمات التي ينتظرها الشعب".

داعياً إياها "عدم تكرار الأخطاء التي وقعت فيها الحكومات السابقة"، مؤكداً على "ضرورة إدامة التعاون بين عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يُسهم في تلبية تطلعات المواطنين".

ووجه البيان الذي تابعته كوردستان 24، الدعوة للقوى السياسية الوطنية كافة "من أجل تسخير الجهود والتعاون مع الحكومة الجديدة لتذليل الصعوبات وتحقيق كامل برنامجها، ولاسيما المتعلق بالجانب الخدمي الذي يمسّ حياة الفرد العراقي بشكل مباشر".

ومنح مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد نحو 15 يوماً من تكليفه بتشكيل الحكومة.

يأتي ذلك، بعد عامٍ من الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، منذ انتخابات 2021 التشريعية.