سیاسة

السفارة الأمريكية في العراق تُهنئ السوداني

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان السفارة الأمريكية في العراق

أربيل (كوردستان 24)- وجّهت السفارة الأمريكية في العراق، الخميس، التهنئة لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بعد نيل حكومته ثقة البرلمان.

وأكّدت السفارة خلال تغريدةٍ على تويتر، على الشراكة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق، وتعزيز الأهداف المشتركة بين الجانبين.

وجاءت في التغريدة "تهانينا لرئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، نتطلعُ قدماً للعمل مع الحكومة العراقية الجديدة لتعزيز أهدافنا المشتركة خلال هذه المرحلة المحورية للعراق وشعبه".

وأضافت "إن شراكتنا متجذرة في الرغبة المتبادلة لرؤية عراق ديمقراطي يتمتع بالسيادة والأمان والاستقرار".

ومنح مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، الثقة بالأغلبية المطلقة، لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد نحو 15 يوماً من تكليفه بتشكيل الحكومة.

جاء ذلك، بعد عامٍ من انسدادٍ سياسي، بدأ منذ انتخابات اكتوبر تشرين الأول 2021، واستمر لحين انتخاب البرلمان العراقي، عبد اللطيف رشيد، رئيساً للبلاد.

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