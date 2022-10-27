زيباري: الرئيس بارزاني فكك الانسداد السياسي..والمرحلة المقبلة تتطلب مصالحة داخلية

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، اليوم الخميس، أن الرئيس مسعود بارزاني فكك الانسداد السياسي في العراق، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مصالحةً دخلية بعيداً عن منطق الغالب والمغلوب.

وكتب هوشيار زيباري في حسابه الرسمي بموقع تويتر، "منحْ البرلمان العراقي الثقة لحكومة السيد السوداني نقطة إيجابية"، مشيراً إلى أن "الرئيس بارزاني فكك الانسداد السياسي في البلاد".

وأكد القيادي الكوردي أن المرحلة المقبلة في البلاد تتطلب مصالحة سياسية داخلية بعيداً عن "منطق الغالب والمغلوب".

وأشار زيباري إلى أن "التحديات لاستمرار الحكومة قائمة"، مؤكداً استمرارها "مالم يتحقق الوئام الوطني".

ومنح مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد نحو 15 يوماً من تكليفه بتشكيل الحكومة.

وبموجب المادة 76 من الدستور، تعدّ الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".