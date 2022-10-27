سیاسة

الرئيس بارزاني يهنئ رئيس الوزراء المنتخب محمد شياع السوداني  

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العراق العراق مسعود بارزاني محمد شياع السوداني كوردستان جديدة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس محمد شياع السوداني بمناسبة حصول تشكيلته الوزارية على ثقة مجلس النواب العراقي.

وقال مقر البارزاني في بيانٍ على صفحة الفيسبوك ، "هنأ الرئيس مسعود بارزاني رئيس وزراء العراق المنتخب محمد شياع السوداني".

وأضاف البيان "أن الرئيس بارزاني أعرب خلال اتصالٍ هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد عن دعمه ومساندته، متمنياً له التوفيق والنجاح ومؤكداً التنسيق بين الطرفين".

ومنح مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد نحو 15 يوماً من تكليفه بتشكيل الحكومة.

وبموجب المادة 76 من الدستور، تعدّ الحكومة حائزةً الثقة "عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة".

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