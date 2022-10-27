سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ رئيس الوزراء الاتحادي الجديد

جددتُ له دعمي للانطلاق نحو بداية جديدة بين أربيل وبغداد
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کوردستان مسرور بارزاني محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني عبر اتصال هاتفي، هذه الليلة 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، رئيس الوزراء الاتحادي الجديد محمد شياع السوداني بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب العراقي.

وعبّر رئيس الحكومة، خلال الاتصال الهاتفي، عن تمنياته لرئيس الوزراء الاتحادي بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه والمسؤولية الملقاة على عاتقه.

وقال رئيس الحكومة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "تحدثتُ الليلة هاتفياً إلى رئيس الوزراء العراقي السيّد محمد شياع السوداني، وجددتُ له دعمي للانطلاق نحو بداية جديدة بين أربيل وبغداد، يُفضّل فيها التعاون على الخلافات، والحوار بدلاً عن الخصومة".

وتابع: "فالبلاد بحاجة إلى هذا النوع من الشراكة".

 

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