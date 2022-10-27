مسرور بارزاني يجدد دعمه للسوداني...ويحثه على انطلاقة جديدة بين أربيل وبغداد 

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس دعمه لرئيس الوزراء المنتخب محمد شياع السوداني وحثه على الانطلاق نحو بداية جديدة بين أربيل وبغداد.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه الرسمي بموقع تويتر، "تحدثت الليلة هاتفياً إلى رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني".

وأضاف "جددت له دعمي للانطلاق نحو بداية جديدة بين أربيل وبغداد، يفضَل فيها التعاون على الخلافات، والحوار بدلاً عن الخصومة".

وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان أن "البلاد بحاجة إلى هذا النوع من الشراكة".

ومنح مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، المتضمنة 21 وزيراً، وبحضور 253 نائباً.

وكان السوداني، قد تقدّم، الثلاثاء، بطلبٍ رسمي لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لعقد جلسة منح الثقة لتشكيلته الوزارية اليوم الخميس.

يأتي ذلك، بعد عامٍ من انسدادٍ سياسي شهده العراق، تخللته خلافات بين مختلف الأحزاب السياسية، من أبرزها الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق، في 13 تشرين الأول أكتوبر بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه.

ومنذ تكليفه، واصل السوداني مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والكورد. ويكون العدد الأكبر من الوزارات بيد الشيعة مثلما جرت العادة في كل عام، فيما توزّع الوزارات المتبقية بين السنة والكورد.