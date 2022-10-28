الخارجية الامريكية: جاهزون للعمل مع الحكومة العراقية لمواجهة التحديات

أربيل (كوردستان24)- هنأت وزارة الخارجية الامريكية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأبدت استعداد الولايات المتحدة للعمل جنباً الى جنب مع الحكومة العراقية لمواجهة التحديات التي تواجه العراق.

وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان لها على لسان المتحدث الرسمي باسمها نيد برايس "تنهئ الولايات المتحدة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ونتطلع قدماً الى العمل معه ومع حكومته في نطاق اهتماماتنا المشتركة وذلك من خلال تحسين الخدمات للشعب العراقي وضمان وجود عراق آمن ومستقر وذو سيادة على النحو المبين في اتفاقية الاطار الاستراتيجي".

وأضاف بيان الخارجية الامريكية "ان الشعب العراقي يستحق إيجاد فرص اقتصادية ووضع حد للفساد وتحسين الخدمات العامة، ونرحب بالتزام رئيس الوزراء العراقي بوضع السلاح تحت سيطرة المؤسسات الرسمية والشرعية للدولة، ونحن نشارك الحكومة العراقية اهتمامها بالحفاظ على الاستقرار والامن".

وأكد البيان "ان الولايات المتحدة جاهزة للعمل جنباً الى جنب مع الحكومة العراقية والشعب العراقي على مواجهة التحديات التي تواجه العراق، بدءاً من تحسين احترام حقوق الانسان ومعالجة التغير المناخي وتحسين فرص العمل للعدد المتزايد من السكان، والعراق لديه شريك في الولايات المتحدة وهو يمضي قدماً نحو الإصلاحات".