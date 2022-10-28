صحة وبیئة

هيئة الأنواء تعلن توقعاتها لحالة الطقس خلال 48 ساعة

author_image سوار أحمد
کوردستان هيئة الأنواء حالة الطقس اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، اليوم الجمعة 28 تشرين الأول أكتوبر 2022، توقعاتها لحالة الطقس خلال اليومين المقبلين.

وذكر بيان للهيئة، ان الطقس اليوم سيكون غائما، مع هطول الأمطار في أوقات ومناطق مختلفة.

أما بالنسبة لطقس يوم غد السبت، فتتوقع الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون الطقس بين غائم جزئي في عدد من المناطق الى غائم بشكل كلي في مناطق أخرى.

واضاف البيان ان درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 48 الساعة المقبلة ستكون كالتالي:

اربيل 26 درجة مئوية، السليمانية 25، دهوك 24، حلبجة 26، سوران 18، كرميان 32، كركوك 27 درجة مئوية.

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