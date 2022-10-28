سينم محمد: التقارب بين انقرة ودمشق هدفه تدمير الإدارة الذاتية

أربيل (كوردستان 24)- قالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، سينم محمد، ان التقارب بين الحكومة التركية والحكومة السورية، هدفه تدمير الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقالت سينم محمد، لكوردستان24، ان "نهج الجانبين ليس في مصلحة الشعب السوري"، مؤكدة ان أي تقارب بين أنقرة ودمشق، هدفه إنهاء الإدارة الذاتية.

وظهرت في الفترة الأخيرة مؤشرات على تقارب تركي – سوري، وهو ما عكسته العديد من التصريحات الصادرة عن مسؤولين أتراك، ومنهم الرئيس رجب طيب أردوغان، خاصةً في أعقاب قمة طهران التي حضرها مع الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والإيراني، إبراهيم رئيسي، في 19 يوليو 2022. وقد كشفت تلك التصريحات عن موقف تركي جديد يتجاوز نبرة العداء مع حكومة دمشق والرئيس بشار الأسد بصورة أساسية.

وشمال شرق سوريا أو روجافا، هي قطاع واسع من المناطق الكوردية الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية، وهي خارج سيطرة دمشق منذ تفجر الصراع عام 2011.

وفي سياق متصل، قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي في وقت سابق ، ان التطبيع الشامل بين تركيا وسوريا، يحمل معه مخاطر كبيرة على مستقبل السوريين.

وقال عبدي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، ان "التطبيع الشامل" بين تركيا ودمشق، تعكس مصالح حكومة أنقرة، وتحمل معها مخاطر كبيرة على مستقبل السوريين وإرادتهم"، مضيفا انها ستكون "بعيدة عن إنتاج حل سياسي جاد".

وأضاف: "ينبغي أن نحذّر شعبنا السوري بكل مكوناته، بوجوب الوقوف ضد هذه الصفقة" بين الجانبين.