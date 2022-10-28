أمن

شهيد وجريحان برصاص الحرس الثوري الإيراني في محيط السليمانية

المواطن الذي فارق الحياة يدعى داستان رسول
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان الحرس الثوري السليمانية إيران

أربيل (كوردستان 24)- استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران بجروح بعدما أطلق الحرس الثوري الإيراني النار عليهم في قضاء شارباژير بمحافظة السليمانية، حسبما أفاد مسؤول محلي.

وقال قائمقام شارباژير شاهو عثمان في حديث لكوردستان 24، إن ثلاثة مواطنين من ناحية باسني قصدوا قرية مروى للمشاركة في مجلس للعزاء، إلا أن الحرس الثوري الإيراني فتح نيران أسلحته على المواطنين، مما أودى بحياة أحدهم وإصابة اثنين بجروح.

وأضاف أن المواطن الذي فارق الحياة يدعى داستان رسول، فيما أصيب والده وشخص آخر بجروح.

وتقع قرية مروى في ناحية سيويل في قضاء شارباژير بمحافظة السليمانية، وتحديداً بمحاذاة الحدود بين إقليم كوردستان وإيران.

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