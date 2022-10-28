مكافحة الإرهاب تعلن تفاصيل الضربة التركية الأخيرة في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في كوردستان اليوم الجمعة عن تفاصيل الضربة التركية الأخيرة في بلدة سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية على صفحتها في فيسبوك إن طائرة مسيّرة تركية استهدفت مركبة يستقلها مسلحون ينتمون إلى حزب العمال الكوردستاني، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأضافت أن معلوماتها تشير إلى أن المسيّرة التركية نفذت قصفها في الساعة 15:40 دقيقة بمنطقة سكينة التي تتبع ناحية كرعوزير في قضاء سنجار.

وسبق أن أعلنت تركيا مسؤوليتها عن سلسلة هجمات، نفذت في الغالب عبر طائرات مسيّرة، وطالت مواقع ومركبات تابعة لحزب العمال وحلفائه في المنطقة.

وأبرمت أربيل وبغداد أواخر عام 2020، اتفاقاً يقضي بإعادة الاستقرار إلى سنجار. ومن بين جملة أهداف، يشتمل الاتفاق على إخراج المجاميع المسلحة غير القانونية من المدينة ولا سيما حزب العمال والمجموعات التابعة له.

وتقول أربيل والأمم المتحدة إن بغداد تقاعست عن تنفيذ الاتفاق الذي يهدف أساساً إلى عودة النازحين إلى ديارهم، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن.