أنقرة تبدي استعدادها للتعاون مع حكومة السوداني في "المهمة الهامة"

أربيل (كوردستان 24)- رحبت وزارة الخارجية التركية، يوم الخميس، بنيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ثقة البرلمان، مؤكدة استعدادها للتعاون معها على أساس احترام الحساسيات والمصالح المشتركة.

وقالت الخارجية التركية في بيان "نرحب بتولي الحكومة العراقية الجديدة مهامها من خلال الحصول بالتصويت على ثقة مجلس النواب، ونتمنى لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني التوفيق في هذه المهمة الهامة".

وجاء في البيان "نعتقد أن الحكومة الجديدة ستتخذ خطوات لتلبية توقعات الشعب العراقي بنهج شامل لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في البلاد".

وأضاف أن "تركيا مستعدة كما في السابق لمواصلة تعاونها في كل المجالات مع الحكومة العراقية الجديدة على أساس احترام الحساسيات والمصالح المشتركة".

ومنح مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتضمنة 21 وزيراً.

يأتي ذلك، بعد عامٍ من انسدادٍ سياسي شهده العراق، تخللته خلافات بين مختلف الأحزاب السياسية، من أبرزها الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق، في 13 تشرين الأول أكتوبر بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.