الأمم المتحدة تجدد التزامها بدعم العراق وتشيد بتوزير 3 سيدات في حكومة السوداني

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني بمناسبة نيل حكومته ثقة البرلمان، مؤكداً التزام المنظمة بدعم العراق حكومةً وشعباً.

ومنح مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي تتألف من 21 وزيراً.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة مرحباً "بتشكيل حكومة جديدة في العراق برئاسة رئيس الوزراء المنتخب محمد شياع السوداني".

وأضاف البيان "نثني على تعيين ثلاث سيدات في المناصب الوزارية الـ21 التي تم شغلها"، مؤكداً على ضرورة الإسراع "في شغل المنصبين الوزاريين المتبقيين".

وأكد المتحدث أن "غوتيريش حث الحكومة الجديدة على الوفاء بالمطالب التي طال أمدها لشعب العراق من أجل الإصلاح والمساءلة وتأمين مستقبل أفضل".

وشدد على أن "الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم العراق حكومةً وشعباً".

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق، في 13 تشرين الأول أكتوبر بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرةً بعد انتخابه.

ومنذ تكليفه، واصل السوداني مفاوضاته لحسم توزيع المناصب بين القوى السياسية وتوزيعها بين الكتل والطوائف والمكونات، أي السنة والشيعة والكورد.