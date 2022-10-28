سیاسة

نيجيرفان بارزاني والسوداني يبحثان الوضع في العراق

أكد الجانبان على أهمية وضرورة التعاون المشترك والعمل المشترك بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان
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نيجيرفان بارزاني ومحمد شياع السوداني
نيجيرفان بارزاني ومحمد شياع السوداني
العراق إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني محمد شياع السوداني

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الجمعة التعبير عن تهانيه لرئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بمناسبة تسنمه مهام منصبه.

وعبر نيجيرفان بارزاني عن دعمه ودعم إقليم كوردستان الكامل لإنجاح عمل السوداني وكابينته الحكومية، وعن استعداد إقليم كوردستان لكل التنسيق والتعاون المشتركين مع حكومته.

وجدد السوداني التعبير عن شكره وامتنانه لاتصال نيجيرفان بارزاني وموقفه، وأمل أن تتمكن حكومته من المضي بالأوضاع في هذه المرحلة، بالتنسيق والتعاون مع إقليم كوردستان، نحو الأفضل من النواحي كافة، وأن تعمل القوى والأطراف العراقية معاً من أجل الأمان والاستقرار في البلد.

وأكد الجانبان على أهمية وضرورة التعاون المشترك والعمل المشترك بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لحل مشاكل أربيل – بغداد على أساس الدستور وفي إطار النظام الاتحادي.

واتفق الجانبان في الرأي بأن حل مشاكل البلد وخاصة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد ومشاكل العراق الأخرى، له دور أساسي في أمان واستقرار البلد، لذا من الضروري أن يعمل الجميع معاً بروح مسؤولة وطنية وبمراعاة المصالح العليا للبلد، في المرحلة الحالية وفي المستقبل.

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