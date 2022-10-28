مجتمع

التربية الاتحادية تتخذ قراراً جديداً بشأن مادة اللغة الكوردية في المدارس

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة التربية الاتحادية اليوم الخميس اعتبار الطالب راسباً في مادة اللغة الكوردية في المدارس المشمولة بتدريسها، ما لم يحصل على درجة النجاح.

جاء ذلك بعد قرار جدلي أصدرته الوزارة في وقت سابق اعتبرت فيه الطالب غير راسب في مادة اللغة الكوردية داخل المدارس المشمولة بتدريسها إذا لم يحصل على درجة النجاح.

وجاء في كتاب وزارة التربية الذي أرسلته إلى المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة عدا إقليم كوردستان "يعتبر الطالب راسباً في مادة اللغة الكوردية في المدارس المشمولة بتدريسها إذا لم يحصل على درجة النجاح المقررة".

يأتي هذا القرار بعد محاولات وضغوطات من نائب مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله ووزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد لإلغاء القرار السابق واعتبار اللغة الكوردية مادة غير هامشية في المدارس المشمولة بتدريسها.

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