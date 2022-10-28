فؤاد حسين يصل إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية 

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مساء اليوم الجمعة إلى الجزائر للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية على المستوى الوزاري، والتي ستناقش عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

وجامعة الدول العربية هي منظمة إقليمية تأسست عام 1945، وتضم دولاً عربية في آسيا وأفريقيا، وينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية والثقافية والتجارية.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، إن "فؤاد حسين وصل إلى مطار هواري بومدين في الجزائر، على رأس وفدٍ دبلوماسي للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية بدورتها (159) على المستوى الوزاري".

وأضاف البيان "استُقبل وزير الخارجية العراقي من قبل الممثل الخاص لرئاسة الجمهورية الجزائرية الشعبية، نورالدين عوام".

وأكد أن "فؤاد حسين سيلتقي على هامش الاجتماعات المقررة عدداً من نظرائه العرب"، والتي ستناقش في دورتها الحالية "عدداً من القضايا المطروحة على جدول الأعمال ومنها الإقليمية والدولية".

وفي وقتٍ سابق من يوم الخميس، وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى الجزائر، استعداداً لانعقاد اجتماع وزراء الخارجية المقرر يوم غدٍ السبت.

من جانبه أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسان زكي في تصريحاتٍ صحفية، أن بعض الدول لديها الاستعداد والرغبة للمشاركة على أعلى مستوى، والبعض ربما لا يستطيع قادتها المشاركة لأسباب مختلفة.