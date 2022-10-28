‌الاتحاد الأوروبي: نتطلع إلى العمل مع حكومة السوداني وندعم برنامجه المعلن لمكافحة الفساد

أربيل (كوردستان 24)- أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أننا نتطلع إلى لعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وندعم برنامجه المعلن لمكافحة الفساد.

وذكر بيانٍ صادر عن الاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد الأوروبي يهنئ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التصويت الناجح ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب العراقي".

واعتبر البيان أن انتخاب حكومة السوداني "يعتبر يوماً جيداً للعراق وللعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والعراق ويشكل خطوة مهمة نحو تأمين استقرار العراق وازدهاره".

وأكد البيان أن "الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء وحكومته"، مشدداً على دعمه "في تنفيذ برنامج الإصلاح المعلن ومكافحة الفساد".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يكرر استعداده لاستضافة مجلس التعاون بين الاتحاد الأوروبي والعراق في أقرب فرصة".

ولفت إلى أن "التزام رئيس الوزراء بسياسة خارجية متوازنة وعلاقات جيدة مع جميع جيران العراق يفتح آفاقاً إيجابية للمستقبل".

وشدد على أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سيادة العراق ووحدته وسلامة أراضيه".

ومنح مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المتضمنة 21 وزيراً.

وكلّف السوداني (52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق، في 13 تشرين الأول أكتوبر بتشكيل الحكومة، من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.